Смоляр выиграл гонку первого этапа Formula Renault Eurocup

Пилот молодёжной программы SMP Racing Александр Смоляр одержал победу во второй гонке первого этапа Formula Renault Eurocup, который проходил 13-14 апреля в Монце.

Александр Смоляр стартовал в гонке с поул-позиции и до финиша сохранил лидерство, несмотря на дождевые условия и ряд столкновений в пелотоне, в результате которых сошло несколько автомобилей.

В первой гонке уик-энда Смоляр стартовал с 13-й позиции, но в инциденте сломал переднее антикрыло и был вынужден заехать в боксы для его замены. В оставшееся время Александру не удалось наверстать отставание, и он финишировал в круге от лидера.

По итогам первого уик-энда сезона Александр Смоляр занял 3-е место в общей классификации из 22 пилотов.

«По-моему, отличный день: поул, победа и лучший круг в гонке. Погодные условия были непростые, но я себя уверенно чувствовал на трассе, и если бы не машина безопасности, которая раза три появлялась за гонку, я бы смог оторваться от ближайшего преследователя ещё больше. Конечно, сначала Лоренцо Коломбо, а потом и Виктор Мартинс пытались навязать борьбу, особенно в первой шикане, но я понимал, что главное – не ошибаться и попытаться отъехать от них, что, собственно, и сделал», — цитирует Смоляра пресс-служба SMP Racing.

Второй этап Formula Renault Eurocup состоится 10-12 мая в Сильверстоуне (Великобритания).