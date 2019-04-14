Ферстаппен — о манёвре Феттеля: я бы тоже так сделал

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что гонщик «Феррари» Себастьян Феттель действовал по правилам во время Гран-при Китая. Ферстаппен пытался обогнать Феттеля, но немецкий гонщик выдавил соперника за пределы трассы. В итоге Ферстаппену пришлось проехать по обочине.

«Всё было в порядке. Я пытался обогнать его, когда он тормозил, его шины были немного холодными. На выходе из поворота мы сблизились, но я бы тоже так сделал. Но он меня всё равно обогнал бы вновь, я всё равно был недостаточно быстр на «харде».

Сегодня мы добились хорошего результата. «Мерседес» сделал шаг вперёд с пятницы, даже не ожидал, что мы будем бороться с ними. Мы боролись и с «Ферарри», хотя в середине гонки они наращивали темп.

Первый и последний участки гонки были хорошими. На «харде» мы были не так довольны результатами. Но в целом, думаю, сегодня повлиял и ветер. Поэтому мне было сложновато, я на него реагировал», — цитирует Ферстаппена RaceFans.

Напомним, Ферстаппен занял четвёртое место в Гран-при Китая, Феттель финишировал третьим, а гонку выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.