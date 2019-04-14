Леклера удовлетворили объяснения по поводу командной тактики «Феррари»

Пилот «Ферарри» Шарль Леклер заявил, что его удовлетворило объяснение команды по поводу применения командной тактики во время Гран-при Китая. В Шанхае «Феррари» попросила Леклера пропустить вперёд его партнёра по команде Себастьяна Феттеля.

«У нас состоялась встреча. Ситуация была непростой, я испытывал проблемы с шинами, мы оба испытывали. Но в тот момент казалось, что Себастьян был быстрее.

Очевидно, что, находясь позади, он тоже износил свои шины. Когда Себастьян вышел вперёд, он ехал на повреждённых шинах.

Удовлетворён ли я объяснениями команды? Да», — приводит слова Леклера Crash.

Напомним, гонку выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, Феттель занял третье место, а Леклер финишировал пятым.