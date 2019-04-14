Норрис выложил весёлый ролик по мотивам аварии с Квятом

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис с юмором прокомментировал собственное столкновение с российским пилотом «Торо Россо» Даниилом Квятом на первом круге Гран-при Китая Формулы-1. Норрис наскочил задним правым колесом на переднее левое колесо Квята, после чего болид британца сильно подскочил. Ландо всё-таки сумел продолжить гонку, но позднее сошёл.



«Формула-1 проживает 1000-ю гонку, а я — 5000-ю», — написал Норрис в подписи к ролику, где его болид после контакта с Квятом отправился в космос.

Посмотреть видео можно в инстаграм-канале Ландо Норриса.