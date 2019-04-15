Вильнёв: Формулу-1 превращают в гонки эконом-класса

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв не считает, что ограничение бюджета команд положительно скажется на Формуле-1. Бюджетный лимит может быть введён в «Королевских гонках» уже с 2021 года.

«Формула-1 должна представлять собой безграничные возможности. Но сейчас серия превращается в гонки эконом-класса. Мы сокращаем количество двигателей на сезон до трёх, а после этого команды штрафуют. Это уже не Формула-1.

Если мы введём ограничения бюджета, скажем, $ 100 млн, что произойдёт? «Мерседес», конечно, потратит все $ 100 млн, но команды уровня «Хааса» или «Альфы Ромео» будут тратить $ 50 — $ 60 млн. Я скажу, что произойдёт дальше. Маленькие организации будут класть больше денег в карманы, вот и всё. Ограничения не помогут Формуле-1, это глупо», — цитирует Вильнёва Le Journal de Montreal.