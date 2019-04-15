Вильнёв: «Уильямс» больше не является гоночной командой, их интересует прибыль

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал проблемы «Уильямса» в последние годы. По мнению Вильнёва, причиной неудач стали ошибки руководства. Напомним, что именно Вильнёв принёс «Уильямсу» последнюю победу в Формуле-1.

«Руководство команды платит за неудачные решения, принятые в последние годы. «Уильямс» больше не является гоночной командой. Теперь это компания, которая в конце года отчитывается о финансовых показателях. Их цель — прибыль, и это руководству «Уильямса» удаётся. Поэтому у них всё в порядке.

Но если команда заработала $ 16 млн в 2016 году, это значит, что они не вкладывали достаточно средств в гоночную команду. Значит, президент не хочет, чтобы «Уильямс» побеждал. Его цель — обеспечить прибыль акционерам, вот и всё», — приводит слова Вильнёва Le Journal de Montreal.