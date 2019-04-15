Экипаж Терещенко не сумел финишировать на первом этапе ELMS на «Поль Рикаре»

Российский гонщик Константин Терещенко, дебютировавший в серии ELMS в составе команды Panis Barthez Competition, не сумел вместе со своими партнёрами по команде завершить первую гонку сезона, которая прошла в Ле-Кастелле на гоночной трассе «Поль Рикар». Сход Терещенко и его партнёров получился довольно досадным. Всего гонку не смогли закончить два экипажа, но если команда Idec Sport завершила борьбу на 49-м круге, когда была пройдена лишь примерно треть дистанции, то пилоты Panis Barthez Competition сошли всего за несколько минут до финиша.



Первыми финишные флаги увидел экипаж американской команды Dragonspeed в составе Бен Хэнли, Джеймса Аллена и Хенрика Хедмана. За рулём Oreca 07 — Gibson они проехали 135 кругов и опередили на 16 секунд экипаж IDEC Sport. Третье место с отставанием в 30 секунд у представителей Duqueine Engineering. Экипаж российской команды G-Drive Racing, несмотря на завоёванную накануне поул-позицию, финишировал четвёртым, проиграв почти полкруга.