Феттель: болид «Феррари» обладает большим потенциалом, но его нужно раскрыть

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель уверен, что болид команды обладает большим потенциалом, но его необходимо раскрыть. В нынешнем сезоне Феттелю пока не удалось выиграть ни одной гонки, несмотря на преимущество «Феррари» в мощности и скорости на прямых участках.

«У нас очень мощная машина, с ней всё в порядке. Но пока нам не удалось раскрыть её потенциал. Особенно это касается меня, конечно, я не совсем доволен началом сезона.

Очевидно, что трассы всех трёх Гран-при отличались, были разные условия. Но думаю, что уже вырисовывается картина. Появляется понимание того, что нужно сделать, чтобы раскрыть потенциал.

На мой взгляд, следующие недели будут очень важными в плане понимания того, что нужно делать дальше. В Китае мы были не так быстры, как «Мерседес». Жаль, что не удалось занять третье и четвёртое места, но в целом результаты оптимизируются. На некоторых участках мы были сильнее, но были и сегменты, когда мы уступали», — приводит слова Феттеля RaceFans.