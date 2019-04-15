Цетше: Формула-Е имеет такое же значение для «Мерседеса», как и Формула-1

Глава «Мерседеса» Дитер Цетше заявил, что Формула-Е является таким же важным направлением для команды, как и Формула-1. Цетше посетил Шанхай, где он стал свидетелем золотого дубля «Мерседеса» во время Гран-при Китая.

«Я только что говорил с Тото Вольфом о том, что мотивация остаётся высокой даже после пяти чемпионских титулов подряд. Обычно в таких ситуациях люди становятся более расслабленными и теряют концентрацию. Но в нашей команде таких сотрудников нет.

Для «Мерседеса» Формула-Е будет в долгосрочной перспективе так же важна, как и Формула-1. Нет гарантий, что для нашей компании ситуация всегда будет благосклонной. Поэтому если есть сферы, которые могут обеспечить нас технологическим лидерством, нужно добиваться в них успеха», — приводит слова Цетше GrandPX.News.