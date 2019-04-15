Феттель обвинил журналистов в выдёргивании фраз из контекста

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель остался недоволен работой журналистов. Во время пресс-конференции по итогам Гран-при Китая он раскритиковал журналистов, обвинив их в том, что они вырывают слова из контекста. Таким образом Феттель отреагировал на просьбу прокомментировать применение командной тактики «Феррари».

«Ещё на трассе я понял, что после гонки мне будут задавать такие вопросы. Правда, теперь я не уверен, что хочу на них отвечать. Мне не нравится, как вы, журналисты, работаете. Вы берёте обрывки ответов и выставляете в неправильном свете. Конечно, не все так работают, но многие.

Что касается вопроса, то тогда мне казалось, что я был немного быстрее. После выхода вперёд я был даже удивлён. Когда вошёл в ритм, казалось, что был способен сократить отставание от лидеров. Но на тот момент отставание было слишком большим», — цитирует Феттеля ESPN.

Леклера удовлетворили объяснения по поводу командной тактики «Феррари»