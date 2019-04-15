Русинов: нашему экипажу совсем немного не хватило до подиума

Пилот и менеджер команды G-Drive Racing Роман Русинов объяснил, почему на первом этапе сезона ELMS на «Поль Рикаре» его экипаж на прототипе Aurus 01 занял четвёртое место, хотя стартовал с поул-позишен.



«Сильное начало сезона для команды. Прототип Aurus 01 продемонстрировал отменную скорость – мы взяли первый поул сезона, установив рекорд трассы. В гонке по ходу стартового отрезка у меня возникли проблемы с чрезмерным износом передних шин. Это было связано с низкой температурой асфальта. Из-за этого мы потеряли много времени, но после пит-стопа нам удалось отыграть немало позиций. Нашему экипажу совсем немного не хватило до подиума, но и четвертое место, учитывая все обстоятельства, является хорошим результатом. Мои напарники провели отличные смены. Мы набрали важные очки и продемонстрировали скорость нашего прототипа Aurus – это главный итог. Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку», — приводит слова Русинова пресс-служба G-Drive Racing.



Следующую гонку команда G-Drive Racing проведет 4 мая в рамках этапа чемпионата мира WEC в бельгийском Спа, а сезон ELMS продолжится 12 мая в итальянской Монце.

