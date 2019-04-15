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Прервалась серия Райкконена из попаданий в третий сегмент квалификации

Прервалась серия Райкконена из попаданий в третий сегмент квалификации
Авто / Формула-1

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен завершил свою длинную серию попаданий в третий сегмент квалификаций Гран-при Формулы-1. Райкконен в составе «Феррари» и «Альфа Ромео» пробивался в финальный сегмент квалификации 53 раза подряд, однако на Гран-при Китая финский пилот добился в субботней сессии только 13-го результата.

В любом случае серия из 53 Гран-при является длиннейшей для всех гонщиков, которые сейчас выступают в Формуле-1.

В гонке Гран-при Китая Райкконен финишировал на девятом месте.

Прервалась рекордная серия Райкконена из 38 финишей подряд
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