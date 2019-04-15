Норрис нашёл поводы для оптимизма во время Гран-при Китая

Пилот «Макларена» Ландо Норрис нашёл поводы для оптимизма по итогам Гран-при Китая. В Шанхае Норрис ещё в начале гонки попал в аварию вместе с россиянином Даниилом Квятом. Из-за этого Ландо не смог завершить гонку. Его партнёр по команде Карлос Сайнс-младший финишировал 14-м.

«Скорость Карлоса была довольно высокой, он в столкновении не получил больших повреждений. Показалось, что мы были быстрее, чем «Рено» и другие команды, не считая топ-3.

Думаю, у нас большой потенциал, поэтому ещё обиднее от итогового результата. Но теперь нам нужно подумать о будущем и двигаться дальше, впереди Баку.

В пятницу мы выглядели неплохо, но в субботу просто не смогли сделать шаг вперёд. Думаю, мы улучшили кое-какие вещи, но болид ограничивал нас. Команда сделала большую работу, чтобы выжать максимум из машины», — цитирует Норриса Autosport.