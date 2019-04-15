Штайнер: у «Хааса» пока нет решения проблем с болидом

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подчеркнул, что у команды пока нет решения проблем с болидом после неудачных выступлений в Бахрейне и Китае.



«Когда у нас всё хорошо с прогревом шин, то с темпом всё отлично. Мы поняли эту проблему после Бахрейна, но не смогли устранить её к гонке в Китае. Однако теперь мы должны найти решение.



Я не оправдываюсь, но мы просто готовимся к разочарованию, если нам не удастся решить проблему до гонки в Азербайджане.Это не так просто, здесь сочетание вещей. Если бы это было не так, то было бы легко исправить эту проблему. Нам нужно вернуться к работе в аэродинамической трубе и постараться найти способ направить больше энергии на шины тем или иным способом. Но сейчас у нас нет решения этой проблемы», — приводит слова Гюнтера Штайнера GrandPX.