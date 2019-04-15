Формула-1 создала динамическую инфографику побед команд с 1-й по 1000-ю гонку

В официальном твиттере Формулы-1 была опубликована динамическая инфографика, показывающая общее количество побед по итогам каждого из сезонов Формулы-1.



Напомним, что прошедший Гран-при Китая стал 1000-й гонкой в истории серии. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место занял его напарник Валттери Боттас. Эта победа стала 90-й в истории «Мерседеса» в Формуле-1.



Первые две позиции по этому показателю в истории занимают команды «Феррари» и «Макларен». На счету итальянской команды 235 побед, у «Макларена» — 182. На третьем месте идёт команды «Уильямс», на счету которой 114 побед. «Мерседес» занимает по этому показателю четвёртую строчку, подавляющее большинство этих побед одержав уже в новой эре команды — с 2014 года.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.