Росберг: у «Феррари» большие проблемы с аэродинамикой

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг подчеркнул, что у «Феррари» есть серьёзные проблемы с аэродинамикой болида.



«Я считаю «Мерседес» большими фаворитами чемпионата, они очень сильны. А у «Феррари» большие проблемы с аэродинамикой, их болиду не хватает прижимной силы в поворотах, поэтому они много проигрывают.



В Китае они пытались поднять прижимную силу за счёт заднего антикрыла, но пока у них нет необходимой детали. Но даже поставив на болид большее антикрыло, они не решат проблему. Они повысят прижимную силу, но при этом вырастет и лобовое сопротивление, что повлияет на скорость на прямых. Им нужно доработать переднее крыло и аэродинамику кузова, но при этом не поднять лобовое сопротивление», — приводит слова Нико Росберга F1i.