Бинотто: применение командной тактики — сложное решение

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился впечатлениями от гонки Гран-при Китая, прокомментировав применение командной тактики, принесшей дивиденды Себастьяну Феттелю.



«Отдать приказ Леклеру было непросто. Мы понимаем пилотов — они хотят сражаться и оставаться впереди. Это было сложное решение. Я должен поблагодарить Шарля. То, как он себя повёл, показывает, насколько хорош он как командный игрок. Но я думаю, что будет время, когда ситуация будет диаметрально противоположной.



Наша цель как команды — максимизировать очки в Кубке конструкторов. В этом отношении мы сделали правильный выбор. Было правильным дать шанс Себастьяну. Мы сделали всё возможное с точки зрения команды», — приводит слова Маттиа Бинотто Autosport.



Напомним, по итогам гонки Себастьян Феттель финишировал третьим, а Шарль Леклер занял пятую позицию, пропустив вперёд Макса Ферстаппенна.