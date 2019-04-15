Карякин — о переезде «Дакара»: Саудовская Аравия доступнее россиянам, чем Африка

Российский гонщик Сергей Карякин прокомментировал сообщения о том, что ралли-рейд «Дакар» с 2020 года будет проводиться в Саудовской Аравии.



«Слухи о переезде в Саудовскую Аравию ходили уже давно. Я слышал разговоры об этом ещё во время проведения Дакара-2019. Думаю, это хорошо. Как понимаю, организаторы уже не получали спонсорскую поддержку от стран Южной Америки. И честно могу сказать, что стартовые взносы стали очень большими. Вся огромная финансовая нагрузка организации ложилась именно на взносы.



И поскольку Саудовская Аравия далеко не бедная страна, уровень финансовой поддержки там немаленький. Это позволит организаторам сделать гонку лучше.



Конечно, это из разряда мечтаний, но я очень надеюсь, что стартовые взносы снизят.



Саудовская Аравия гораздо ближе к России и доступнее для участников в транспортно-логистическом плане. В этом году билет в Южную Америку на одного человека в нашей команде стоил 150 тысяч рублей. Это был полёт лоукостером и без багажа. И лететь 36 часов. Причём перелёт в этом году был одним из самых коротких. Это накладывало свой опечаток, потому что после дороги мы были уставшими. Плюс огромная разница во времени, которая безумно напрягала. А разница в часовом поясе с Саудовской Аравии некритична — нам будет проще», — написал Карякин в своём «инстаграме».