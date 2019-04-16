Брандл: у «Феррари» есть большая мощность, которую они не могут использовать

Автоспортивный эксперт Мартин Брандл поделился мыслями насчёт старта сезона «Феррари» и проблем у итальянской команды.



«Нам скоро придёт пора прекратить говорить: «Феррари» то, «Феррари» сё, потрясающая скорость «Феррари». Потому что они просто не показывают результаты. Нам нужно признать, что «Мерседес» начинает доминировать. «Феррари» могла и должна была побеждать в Бахрейне, мы должны это помнить.



Но прямо сейчас «Мерседес» комфортно лидирует в обоих чемпионатах с тремя дублями в трёх гонках. Думаю, у «Феррари» есть большая мощность, которую они не могут использовать. Не знаю, идёт ли речь о контроле тепловой энергии или надёжности, но похоже, что они могут иногда задействовать эту мощность. Вы внезапно видите максимальную скорость и думаете – вау, невероятно. Но они показывают её не очень часто», — приводит слова Мартина Брандла Sky Sports.

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