Вернь и Хэмилтон потрясены пожаром в соборе Парижской Богоматери

Французский гонщик команды Формулы-Е Techeetah Жан-Эрик Вернь отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери.

«Ужасно видеть, как французская история и наследие уходят в огне. Так грустно, надеюсь, что пожарные смогут потушить этот огонь», — написал автогонщик в своём «инстаграме».

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, ставший победителем Гран-при Китая, также остался потрясён пожаром в Нотр-Дам де Пари.

«У меня сердце разрывается, когда я вижу, что собор Нотр-Дам в огне. Мои мысли и молитвы с народом Франции», — отметил пятикратный чемпион мира.

У собора Парижской Богоматери обрушились крыша и шпиль. Огонь не успел повредить структуру здания. Реликвии также удалось сохранить. Предполагаемой причиной пожара могли стать работы по реставрации, в рамках которых вокруг собора были возведены леса высотой 100 метров.