Кэри провёл инспекцию места строительства трассы в Ханое

Генеральный директор Формулы-1 Чейз Кэри посетил Вьетнам, где осмотрел место строительства новой трассы. Предполагается, что Гран-при Вьетнама на улицах Ханоя состоится уже в 2020 году. Кэри во Вьетнам отправился из Шанхая, где проходил Гран-при Китая.

«Мы думаем, что эта трасса будет особенной и подарит увлекательные соревнования. Она сочетает в себе уличную гонку в центре города и трэк», — цитирует Кэри L’Equipe.

Напомним, что за включение Гран-при Вьетнама выступили новые владельцы Формулы-1, Liberty Media. Ранее сообщалось, что строительство новой трассы обойдётся Вьетнаму примерно в $200 — $300 млн.

Не так давно руководство Формулы-1 заключило с властями Вьетнама 10-летний контракт на проведение Гран-при. Ежегодно это мероприятие будет обходиться в $ 60 млн. Ожидается, что сумма будет предоставлена в том числе частными инвесторами.