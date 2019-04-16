Боттас: сомневался в правильности двойного пит-стопа, но это решение было верным

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признал, что переживал из-за двойного пит-стопа во время Гран-при Китая. Боттас получил указание отправиться в боксы вместе со своим партнёром по команде Льюисом Хэмилтоном. Пилоты «Мерседеса» в тот момент лидировали в гонке.

«Я сильно переживал. В таких ситуациях существует риск потери времени. У меня были сомнения в решении команды. Может, стоило отправиться на пит-стоп позже или постараться закончить гонку без остановки. Но был риск из-за состояния шин.

В то же время я понимал, что если нам удастся провести двойной пит-стоп, то всё будет хорошо, если только не случится ничего безумного. Рад, что всё в итоге так и получилось. Я потерял немного времени, но команда проделала отличную работу. И теперь, когда я изучил все данные, понимаю, что было принято правильное решение», — цитирует Боттаса Motorsport.