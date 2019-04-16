«Пирелли» обнародовала выбор шин гонщиками на Гран-при Азербайджана

Шинный монополист Формулы-1 итальянская компания «Пирелли» обнародовала выбор комплектов шин пилотами на четвёртый этап чемпионата мира — Гран-при Азербайджана. Пилоты выбирали из типов С2, С3 и С4, которые в Баку станут «хардом», «медиумом» и «софтом» соответственно.

Пилоты «Мерседеса» выбрали по восемь комплектов «софта» — на один больше, чем представители «Феррари». По 10 комплектов софта взяли Даниэль Риккардо, Нико Хюлькенберг, Серхио Перес, Карлос Сайнс-младший, Ландо Норрис и Лэнс Стролл.

Больше всего «медиума» — пять комплектов — взяли Шарль Леклер и Себастьян Феттель, представляющие «Феррари».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят использует два «харда», два «медиума» и девять «софтов».

Посмотреть инфографику с выбором пилотов можно в твиттер-аккаунте «Пирелли».