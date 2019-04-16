Хорнер считает, что Гасли постепенно адаптируется в новой команде

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что Пьер Гасли прогрессирует, несмотря на сложности адаптации. Такой вывод Хорнер сделал по итогам Гран-при Китая. В Шанхае Гасли занял шестое место, а также получил бонусное очко за самый быстрый круг.

«Пока Гасли находится в ситуации, когда ему нужно изменить свой стиль, чтобы выжать максимум из болида. И он прогрессирует в этом.

Сделать это непросто, такая задача — вызов для него. Но Гасли движется вперёд, быстрейший круг придаст ему уверенности. Гасли знал, какой результат ему нужно превзойти, чтобы проехать самый быстрый круг, мы донесли до него эту информацию», — цитирует Хорнера RaceFans.

Напомним, что Гран-при Китая выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его партнёр по команде Валттери Боттас стал вторым, третье место занял Себастьян Феттель, представляющий «Феррари».