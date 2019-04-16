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Брандл: против Квята сыграла репутация, его наказание было суровым

Брандл: против Квята сыграла репутация, его наказание было суровым
Авто / Формула-1

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл, работающий экспертом телеканала Sky Sports, прокомментировал инцидент с участием российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята, который произошёл во время Гран-при Китая. После аварии на первом круге гонки Квяту был выписан штраф в виде проезда по пит-лейну.

«У Квята такая репутация, которая сыграла против него. Он лишь на мгновение потерял контроль над болидом, после чего оказался на пути Сайнса. В итоге пострадали оба пилота «Макларена». На мой взгляд, наказание Квята было суровым. Нужно было учитывать, что инцидент произошёл на первом круге, думаю, штраф в 5-10 секунд был бы более разумным наказанием.

Проезд по пит-лейну привёл к тому, что пилот оказывается в самом хвосте. Стюарды могли лучше проанализировать ситуацию и рассмотреть аналогичные случаи», — цитирует Брандла Sky Sports.

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