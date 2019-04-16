Бриаторе: в чём проблема «Феррари»? Их машина медленная уже 8 лет

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Рено» Флавио Бриаторе подверг жёсткой критике команду «Феррари», вместе с тем отметив, что в проблемах «Скудерии» уже нет ничего нового.

«В чём заключается проблема „Феррари“? Ничего нового, их машина медленная уже восемь лет. Маттиа Бинотто — отличный технический директор, но теперь его назначили и руководителем команды. Появился риск того, что команда потеряет в плане технической подготовки и вместе с тем Бинотто не сможет себя полностью посвящать работе руководителя.

По сравнению с прошлым годом ничего не изменилось. «Мерседес» продолжит доминировать», — приводит слова Бриаторе Marca.

После трёх этапов чемпионата мира Формулы-1 «Мерседес» лидирует в общем зачёте, завоевав три победных дубля. В то же время пилоты «Феррари» в трёх предыдущих гонках сумели лишь дважды завоевать место на подиуме.