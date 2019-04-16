Окон: мне сложно понять решение «Феррари» в Китае

Резервный пилот «Мерседеса» Эстебан Окон прокомментировал применение командной тактики «Феррари» на Гран-при Шанхая. Француз выразил недоумение решением руководства «Скудерии», добавив, что оно разрушило гонку Шарлю Леклеру.

«Я говорю не с позиции „Мерседеса“, выражая личную точку зрения, мне сложно понять это решение. Возможно, у „Феррари“ есть какие-то внутренние причины. Видел, как Себастьян прошёл Леклера, но потом он не был быстрее Шарля. Так что, на мой взгляд, команда должна была позволить Леклеру вновь выйти вперёд.

Пока именно он выдал лучшую гонку «Феррари» в нынешнем сезоне, и шаг «Феррари» в Шанхае не был справедливым. Обмен в гонке проводится тогда, когда один из пилотов очевидно быстрее, это делается, чтобы позволить команде отвоевать позиции. Но в этот раз Феттель не был быстрее, это решение испортило Шарлю гонку», — приводит слова Окона Le10sport.