В Liberty Media хотят проводить ещё одну гонку в Китае

Коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес заявил, что боссы чемпионата рассматривают вариант с организацией ещё одного Гран-при в Китае.

«Мы очень заинтересованы в организации уличной гонки в Китае. Это стало бы хорошим противопоставлением тому, что у нас есть в Шанхае. В наших планах доносить наше шоу как можно большему количеству людей».

По словам Братчеса, Формула-1 рассматривает вариант проведения уличной гонки в одном из шести крупных городов.

«Мы ведём переговоры с представителями местных властей, чтобы определить место проведения второго Гран-при Китая», — приводит слова функционера Pitpass.

Этап Формулы-1 в Китае проводится в Шанхае ежегодно с 2004 года. Напомним, в следующем сезоне в Формуле-1 пройдёт и первый в истории Гран-при Вьетнама.