Р. Браун: «Мерседесу» не будет так легко, как «Уильямсу» в сезоне-1992

Команда «Мерседес» на старте чемпионата завоевала три победных дубля кряду. Подобного не удавалось достигнуть ни одной команде с 1992 года, со времён доминирования «Уильямса». Однако спортивный директор Формулы-1 Росс Браун предположил, что сезон-2019 может оказаться не столь простым для «серебряных стрел».



«Не думаю, что этот сезон будет развиваться по тому же сценарию, что и в 1992 году. Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас завоевали три дубля подряд. Определённо их команда в настоящий момент находится на пике и обладает прекрасными техническими возможностями. Но было бы справедливым отметить, что им противостоят более сильные конкуренты, чем были у «Уильямса» тогда.



В Бахрейне две недели назад «Феррари» доминировали в квалификации, и если не брать технические проблемы, разрушившие их усилия в гонке, команда была на пути к победе в Гран-При с Шарлем Леклером. «Ред Булл», особенно в случае с Максом Ферстаппеном, тоже готовы навязать борьбу. Они доказали, что переход на двигатели «Хонда» начал приносить результат.



Конечно, я ничего не имею против Тото Вольфа, Льюиса Хэмилтона, Валттери Боттаса и многих моих друзей в этой команде, но я надеюсь, что 2019 год не будет повторением сезона-1992. Каким бы ни был исход, я хочу, чтобы чемпионская гонка была поистине впечатляющей, как и подобает этому виду спорта», — приводит слова Брауна пресс-служба Формулы-1.