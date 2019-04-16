Хаккинен: «Феррари» необходимо забыть о командных приказах

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен поделился впечатлениями от выступлений команды «Феррари» на Гран-при Китая, подчеркнув, что руководству «Скудерии» пора забыть о командных приказах и оказывать всестороннюю поддержку обоим пилотам.

«Леклер стартовал лучше Феттеля, и ему должны были позволить бороться с Боттасом. Вместо этого его попросили замедлиться и пропустить Феттеля вперёд, что было ошибочным решением.

Когда у вас в соперниках такая сильная команда, как «Мерседес», нет никакого смысла играть в командную тактику. «Феррари» пора прекратить фокусироваться на самих себе, нужно сконцентрироваться на победе над конкурентами. В битве с «Мерседесом» команде должно быть всё равно, выиграет гонку Феттель или Леклер. Думаю, что разочарование Шарля можно было понять, потому как стратегия привела его к пятому месту и финишу позади Ферстаппена.

У Феттеля и Леклера есть потенциал, чтобы соперничать с «Мерседесом» каждый уик-энд, но в «Феррари» им должны оказать поддержку, руководству необходимо проявить гибкость, забыть о командных приказах и фокусироваться на победах», — написал финн в своей колонке на сайте Unibet.