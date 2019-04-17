Хэмилтон: у «Феррари» хорошая машина, но они не выжимают из неё максимум

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о выступлениях собственной команды, а также оценил потенциал соперников из «Феррари». По мнению британца, невзирая на неудачный старт сезона, у итальянской команды конкурентоспособный болид.

«Думаю, сейчас мы немного переоцениваем реальную силу нашей машины. Мы прибавим, в скором будущем нас ждёт прогресс и мы сделаем шаг вперёд. В Бахрейне мы не были достаточно быстры для того, чтобы победить, но мы сумели добиться положения, при котором успех достался нам.

Что касается «Феррари», то у них хорошая машина, но в ходе уик-эндов они пока не выжимают из неё максимум. Потому выступления не выглядят так безупречно, как это было в прошлом", — приводит слова британца GPblog.