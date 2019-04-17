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Феттель заявил, что не думает об уходе из Формулы-1

Феттель заявил, что не думает об уходе из Формулы-1
Авто / Формула-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что пока не думает об уходе из Формулы-1. Так он прокомментировал слова бывшего владельца «Королевских гонок» Берни Экклстоуна, предположившего, что Феттелю стоит задуматься об уходе.

«Конечно, я не буду столько в Формуле-1, как он, это точно. Но надеюсь, что буду в таком же отличном состоянии и здравом уме, как он, когда мне исполнится столько лет.

Если честно, пока не знаю, когда завершу карьеру. В настоящий момент я нахожусь на вершине. Я чувствую, что понимаю то, чем занимаюсь. Я очень критически настроен по отношению к себе, у меня большие амбиции и ожидания.

Мне нравится пилотировать болид, мне нравится чувство скорости, люблю конкурировать с соперниками. Всего этого мне будет не хватать, поэтому я не думаю об уходе. Я очень рад продолжать выступления. К тому же у меня есть действующий контракт. Впрочем, это всего лишь бумажка, посмотрим, что будет дальше», — цитирует Феттеля RaceFans.

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