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«Феррари» получит новое заднее антикрыло

«Феррари» получит новое заднее антикрыло
Авто / Формула-1

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что команда ведёт работу над устранением причин, негативно сказавшихся на результатах в текущем сезоне.

«В разработке находится заднее антикрыло, оно будет похожим на то, которое использует «Мерседес», — приводит слова Бинотто Auto Motor und Sport.

По данным источника, «Феррари» может представить новое антикрыло уже во время Гран-при Испании. Также издание утверждает, что для внедрения новой детали «Феррари» придётся изменить дизайн переднего антикрыла.

Напомним, что в первых трёх гонках сезона пилоты «Феррари» не одержали ни одной победы. «Мерседес» на старте сезона оформил три победных дубля. Пока в активе «Феррари» — два третьих места, которые завоевали Шарль Леклер и Себастьян Феттель.

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