Прост: догнать ведущие команды нереально, задача «Рено» — сократить отставание

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост заявил, что «Рено» не удастся догнать «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл» в текущем сезоне. В настоящее время Прост является консультантом французской команды. Легендарный гонщик считает, что нужно относиться реалистично к шансам «Рено».

«Нужно быть реалистом, большая тройка команд недостижима. Сейчас главная задача — приблизиться к ним. Нам нужно продолжать работу над новинками, но также уделить внимание надёжности. Думаю, что у нас будут ещё несколько сложных гонок, но затем всё станет лучше.

«Феррари» и «Мерседес» — настоящие монстры, превосходящие «Рено» в плане ресурсов и персонала. Поэтому нам нужно действовать более находчиво, но это правда, что правила не позволяют проявлять находчивость.

Мы уже улучшили болид, но то же самое сделали и топовые команды, возможно, они даже превзошли нас в этом. Впереди нас ждёт множество обновлений, посмотрим, помогут ли они сократить отставание», — приводит слова Проста GrandPX.News.