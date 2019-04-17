Марко: к счастью, Гасли проснулся в Бахрейне

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал результаты пилота команды Пьера Гасли. Во время Гран-при Китая Гасли впервые в сезоне занял шестое место, а также получил дополнительное очко за самый быстрый круг.

«К счастью, Гасли проснулся в Бахрейне на втором отрезке. На нём он использовал те же шины, что и Ферстаппен, и показывал более высокие результаты на круге. Ему только нужно быть стабильнее и в квалификации, и в гонке», — приводит слова Марко Motosport-Total.com.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Ред Булл» лишь однажды попадал на подиум. Пилот команды Макс Ферстаппен занял третье место во время Гран-при Австралии. Лучшим результатом Гасли в сезоне стало шестое место.