Источник: Мазепин-старший ведёт переговоры о покупке «Уильямса»

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, отец гонщика Никиты Мазепина, может стать новым владельцем команды Формулы-1 «Уильямс», утверждает Motorsport. По данным источника, бизнесмен уже начал вести переговоры с представителями «Уильямса» во время Гран-при Китая. Пока неизвестно, идёт ли речь о полной покупке команды Мазепиным или доли в ней.

Мазепин — основной владелец «Уралкалия». Летом 2018 года «Уралкалий» уже участвовал в торгах, намереваясь приобрести команду «Форс Индия». Торги проходили после того, как компания была передана во внешнее управление. Тогда заявку Мазепина отклонили, а команду приобрели структуры, связанные с Лоуренсом Строллом, отцом пилота Формулы-1 Лэнса Стролла.

В нынешнем сезоне «Уильямс» выступает неудачно. По итогам трёх Гран-при команда занимает последнее место в Кубке конструкторов, не набрав ни одного очка.