Жильцов: Нассер и Язид сказали, что теперь победа на «Дакаре» точно будет у них

Известный штурман, бронзовый призёр «Дакара» Константин Жильцов прокомментировал известие о переезде ралли-марафона из Южной Америки в Саудовскую Аравию. Именно там пройдёт «Дакар-2020».



«Я думаю, что нас ждут новые ощущения, новые испытания, так как есть общая информация об этом регионе, что там интересные пески и интересные трассы. Надеюсь, что „Дакар“ получит новый виток. Я сам в Саудовской Аравии ни разу не был, хотя гонки там проходят. Я не имею представления о гоночных трассах там, но мы были не один раз в тех странах, что находятся вокруг – ОАЭ, Катар, Египет. По этим трассам можно сделать предположение, как будет выглядеть „Дакар“ в Саудовской Аравии.



Американские автомобили не подходят под требования ФИА и „Дакара“. А так как ожидается, что „Дакар“ тоже стремится попасть под покровительство ФИА, то американцы, которые захотят принять участие, наверняка буду арендовать машины и договариваться с командами европейскими. Поэтому доставки общим паромом и вся эта затруднительная логистика, скорее всего, отпадёт.



Приходили к нам и Нассер, и Язид. Все они говорили — вы можете больше не приезжать на „Дакар“, потому что на пятилетний срок контракта победа точно будет у нас. Но это мы еще посмотрим, нас этим точно не напугать», — заявил Жильцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.

Посмотреть видео с мнениями других гонщиков можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной.