Браун: Бинотто хорошо справляется со сложной ситуацией с пилотами «Феррари»

Cпортивный директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что руководителю «Феррари» Маттиа Бинотто удаётся эффективно управлять пилотами команды. Перед началом сезона руководство «Феррари» объявило, что Себастьяну Феттелю будет отдаваться приоритет. Но уже на старте сезона второй пилот Шарль Леклер поднимался на пьедестал и был близок к первой победе в карьере. Тем не менее «Феррари» продолжает создавать комфортные условия именно для Феттеля. Во время Гран-при Китая «Феррари» использовала командную тактику, потребовав, чтобы Леклер пропустил Феттеля вперёд.

«Бинотто столкнулся с совершенно новой ситуацией для «Феррари». Оба пилота команды ведут борьбу на самом высоком уровне. Пока Маттиа успешно справляется с этой ситуацией. У него есть молодой и талантливый Леклер, но и очень ценный Феттель – четырёхкратный чемпион мира, который уже доказывал, что умеет справляться с давлением.

Феттеля ждёт непростой год, место на подуме в Шанхае будет способствовать вере в собственные силы. Шарль показал зрелость, принимая командные решения, которые были для него не самыми приятными», — приводит слова Брауна пресс-служба Формулы-1.