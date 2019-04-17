Перес: в 2012 году мне предлагали предварительный контракт с «Феррари»

Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал, что в 2012 году ему обещали через год перевод в «Феррари», но мексиканец отказался, чтобы перейти в «Макларен» уже перед сезоном-2013.

«В 2012 году я был членом команды «Феррари» и мне должны были предложить контракт в 2014 году. Мне нужно было ещё на год остаться в «Заубере», чтобы затем оказаться в «Феррари». Я не подписывал документы, но обсуждал условия в Маранелло. Мне предложили заключить предварительный контракт, но тогда я слишком сильно хотел побед, я не был готов ждать.



Тогда «Макларен» был в плохой форме. Ничего не сработало, у нас не было скорости, наш болид был шестым по скорости и не мог попадать на подиум. Мне было сложно справиться с машиной, я не обладал должным опытом. Но этого было недостаточно. Я думаю, что попал в команду в не самый лучший момент», – сказал Перес в подкасте Beyond The Grid.