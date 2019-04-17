Вольф: у меня нет номера Макса Ферстаппена, и я не созванивался с ним

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слухи о том, что он созванивался с Максом Ферстаппеном и обсуждал детали возможного контракта голландца с командой.



«У меня нет номера Макса Ферстаппена, и я никогда не созванивался с ним. Как правильно сказал Макс, я знаю Йоса Ферстаппена очень давно, уважаю его и считаю другом. Мы разговариваем с ним о картинге, детях, которые участвуют в картинговых соревнованиях, но никогда не говорим ни о Максе, ни о контрактах.



По понятным причинам Макс предан работе с «Ред Булл—Хонда», и это правильно. Мы же преданы нашим пилотам. Мы не планируем участвовать в каких-либо дискуссиях, как и Йос, и Макс, так что я не понимаю, откуда пошли эти слухи», — приводит слова Тото Вольфа SkySports.