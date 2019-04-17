Браун: приятно видеть, что правило дополнительного очка за лучший круг работает

Спортивный консультант Формулы-1 Росс Браун остался доволен работой правила начисления очка за лучший круг в гонке.



«Здорово видеть, как наше нововведение — очко за лучший круг — начинает показывать эффективность. Желание пилотов из первой десятки заработать этот балл добавляет нам интереса на последних кругах, особенно когда нет борьбы за позиции. В Китае мы увидели именно это.



Было здорово видеть, как Пьер Гасли отобрал лучший круг у Себастьяна Феттеля. А до этого многие пилоты обсуждали, как они могут поступить, но никто в итоге не стал рисковать. Это правило вводилось для болельщиков и для того, чтобы гонки стали интереснее. В Китае мы увидели, что это действительно сработало», — приводит слова Росса Брауна F1i.