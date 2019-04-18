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Агаг: Формула-Е не станет конкурентом Формуле-1, мы совместимы

Агаг: Формула-Е не станет конкурентом Формуле-1, мы совместимы
Авто / Формула-1

Глава Формулы-Е Алехандро Агаг заявил, что не считает свою серию гонок угрозой Формуле-1. Ранее бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун предположил, что в будущем «Королевским гонкам» будет угрожать Формула-Е.

«Думаю, что руководству Формулы-1 не стоит беспокоиться о Формуле-Е. У нас не будет никаких столкновений, мы совместимы. Скорее, будет взаимодействие в будущем, почему нет?

Участие «Феррари» в Формуле-Е? Я приглашал их, но пока от «Феррари» нет никаких новостей. Они с нами не связывались, не проявляли никакого интереса», — цитирует Агага Calciomercato.

Ранее Экклстоун сказал, что считает Формулу-Е проектом будущего. Также функционер заметил, что с точки зрения бизнеса и прибыли он бы скорее инвестировал средства в эту серию, а не в Формулу-1.

Экклстоун прогнозирует бурный рост Формулы-Е, который может навредить Формуле-1
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