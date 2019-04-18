Боттас считает, что стал более классным пилотом по сравнению с прошлыми сезонами

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал результаты на старте нового сезона. Финский гонщик считает, что сумел прибавить по сравнению с предыдущими сезонами.

«Я думаю, что стал лучше. Конечно, пока ещё рано говорить, сезон только начался, а впереди ещё много гонок, но мне кажется, что в целом я стал лучше. Продолжаем в том же духе.

Сейчас я расстроен, потому что не сумел выиграть Гран-при Китая. Когда стартуешь с поула, может быть только одна цель — победа. На первом отрезке Хэмилтон был быстрее, но, если бы я был впереди на втором и третьем отрезках, то всё бы сделал правильно для победы, я уверен. Всё решилось на старте. Поэтому я расстроен», — приводит слова Боттаса RaceFans.

Напомним, что в Шанхае первое место занял партнёр Боттаса по команде Льюис Хэмилтон, а третьим стал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.