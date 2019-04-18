Бронзовый призёр «Дакара»-2017: уверен, в Саудовской Аравии будет здорово

Бронзовый призёр «Дакара»-2017 в категории мотовездеходов штурман команды Zavidovo Racing Team Кирилл Шубин поделился мнением о переезде ралли-марафона из Южной Америки в Саудовскую Аравию.



«В этом году я уже был в Саудовской Аравии, принимал участие в гонке International Hail Rally, ездил с местным арабским пилотом. Регион там очень разнообразный, страна очень большая, поэтому думаю, что переезд „Дакара“ в эту страну будет достаточно интересен. В стране есть абсолютно все типы покрытий: и дюны, и горы, и всё что угодно. Посмотрим, где проложат маршрут „Дакара“, но уверен, что будет очень здорово и интересно.



Страна будет интересна своим менталитетом, своей закрытостью. Это закрытая мусульманская страна с очень глубокими мусульманскими традициями. Как говорят местные, страна в последние годы стала открываться, европеизироваться и превращаться в цивилизованное место. Это всё в кавычках, так как в какой-то момент я поймал себя на мысли, что за три дня не видел ни одной женщины вообще. Но для местных это нормально.



Будет интересно, что разрешат во время „Дакара“, что разрешат на бивуаке, потому что алкоголь там под полным запретом, за это там бьют палками и депортируют. Будет интересно, как всё будет организовано с учётом традиций французов за ужином выпить бутылочку вина. По погоде там тоже очень забавно: в Новый год погода с утра 3-4 градуса тепла, достаточно холодно, днём прогревается до 15-25 в разных местах. Будет достаточно интересно», — рассказал Шубин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.

Посмотреть видео о выступлении Zavidovo Racing Team на гонке Qatar Cross-Country Rally 2019 можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной.