Вольф — об интересе к Ферстаппену: нет никакого смысла менять состав «Мерседеса»

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал слухи об интересе к пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что Вольф регулярно созванивается с Ферстаппеном и его отцом. Вольф опроверг слухи, заявив, что его полностью устраивает нынешний состав команды. Боевыми пилотами «Мерседеса» в настоящее время являются Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

«Мы делали победные дубли несколько раз подряд, нет никакого смысла говорить о наших пилотах. Планируя на период после 2020 года, мы сперва поговорим с Боттасом и Хэмилтоном и только после этого будем рассматривать ещё какие-то варианты.

На мой взгляд, нет никакого смысла менять состав «Мерседеса», — цитирует Вольфа GrandPX.News.