Источник: Алонсо вряд ли будет выступать в WEC в следующем сезоне

Испанский пилот Фернандо Алонсо вряд ли будет выступать за «Тойоту» в следующем сезоне WEC, сообщает Motorsport.

По данным источника, Алонсо достиг своих целей, победив в составе «Тойоты» в гонке «24 часа Ле-Мана». Теперь испанец продолжает стремиться к завоеванию «Тройной короны» в автоспорте, из-за чего он сосредоточен на других соревнованиях.

Пока представители «Тойоты» не комментируют слухи. Ранее они анонсировали, что в скором времени будет объявлен состав команды на следующий сезон. При этом о будущем Алонсо, который перешёл в эти гонки из Формулы-1, ничего не сообщается.

Motorsport в качестве возможного сменщика Алонсо в «Тойоте» называет бывшего пилота «Торо Россо» Брендона Хартли. Он также является двукратным победителем чемпионата мира по гонкам на выносливость.