Фиттипальди включён в команду «Ауди» на новый сезон в DTM

Пьетро Фиттипальди и Джонатан Абердейн вошли в состав команды Audi Sport на очередной сезон в серии DTM, сообщила пресс-служба команды.

«Я бы хотел поблагодарить WRT и Audi Sport за поддержку и доверие. Теперь я смогу принять участие в этих интересных гонках. Наверное, DTM является одной из самых высококонкурентных серий в мире. Я даже не могу сравнить её в плане в конкуренции с другими гонками», — приводит слова Фиттипальди пресс-служба команды.

«Ауди» дебютирует в DTM. Ранее команда добивалась больших успехов в сериях GT и TCR. 22-летний Фиттипальди известен победами в серии NASCAR. Также он успешно участвовал в сериях «Индикар», WEC и японской Супер Формуле. В 2019 году он стал тест-пилотом «Хааса».

О включении в состав команды 21-летнего Абердейна было объявлено в марте 2019 года. Ранее гонщик из ЮАР успешно выступал в сериях «Формула-4» и «Формула-3».