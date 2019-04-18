Росберг — об инциденте с Ферстаппеном в квалификации: это типичный Макс!

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг прокомментировал инцидент, случившийся с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в третьем сегменте квалификации Гран-при Китая. Голландский пилот на заключительных минутах квалификации не смог начать попытку из-за того, что гонщики «Рено» и Себастьян Феттель, представляющий «Феррари», обогнали его на круге выезда из боксов.

«Во время Гран-при Бахрейна я назвал Ферстаппена нарциссом. Я говорил именно об этом! В подобных ситуациях нарциссы думают, что они правы, а им надо винить всех вокруг. Это типичный Ферстаппен!» — приводит слова Росберга Motorsport-Total.

Сам Ферстаппен остался крайне недоволен ситуацией. Во время переговоров с командой по радио он в грубых выражениях описал отношение к соперникам, помешавшим ему выполнить попытку.