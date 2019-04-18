Российский пилот академии «Феррари», гонщик команды Формулы-3 Prema Роберт Шварцман показал лучшее время по итогам второго дня второй серии предсезонных тестов серии в Венгрии.
Втрое время по итогам дня осталось за Кристианом Лундгардом, третьим стал Джехан Дарувала. Все лучшие времена были показаны в утренней сессии.
После обеда лучшее время осталось за Юки Цунодой, вторым стал Фелипе Другович, третьим — Роберт Шварцман.
Тесты Формулы-3. Хунгароринг. Второй день
Утренняя сессия:
1. Роберт Шварцман (Prema) — 1.30,746
2. Кристиан Лундгард (ART Grand Prix) — +0,194
3. Джехан Дарувала (Prema) — +0,275
4. Маркус Армстронг (Prema) — +0,376
5. Юки Цунода (Jenzer Motorsport) — +0,400
Послеобеденная сессия:
1. Юки Цунода (Jenzer Motorsport) — 1.32,177
2. Фелипе Другович (Carlin) — +0,205
3. Роберт Шварцман (Prema) — +0,287
4. Артём Петров (Jenzer Motorsport) — +0,343
5. Джейк Хьюз (HWA RACALAB) — +0,370.
Шварцман — лучший по итогам второго дня тестов Формулы-3 в Венгрии