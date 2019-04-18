Албон: после Китая Франц Тост будет смотреть на мои действия без удовольствия

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился своими ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана.



«Я был расстроен в Китае после аварии в субботу, потому что до этого у меня был неплохой темп, а в итоге я не смог побороться за позиции в квалификации. В будущем я постараюсь быть осторожнее на автотёрфе. Я был зол на себя, но перед гонкой сохранил позитивный настрой, потому что знал, что могу заработать очки. Я рад, что всё получилось. С каждым разом мне всё комфортнее в кокпите, я лучше понимаю работу шин, и мой темп становится выше.



Я уже гонялся в Формуле-2 и выиграл первую в истории гонку серии на этой трассе. Трасса очень необычная, здесь длинная главная прямая. Шины здесь зачастую остывают и начинается неразбериха, вы видели, что здесь бывает во время рестартов. Нужно быть внимательным.



Стоит помнить, что я впервые буду выступать на городской трассе в Формуле-1. Мне нравятся уличные трассы, хотя после Китая Франц Тост будет смотреть на мои действия без удовольствия. Наша машина была быстра на первых трёх этапах, мы могли проходить в финал квалификации, но не смогли это сделать. Именно такой должна быть наша цель на Баку», — приводит слова Александера Албона официальный сайт команды.